POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Bobenheim-Roxheim (ots)
Am 04.12.2025, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Worms die Franz-Voll-Straße in Richtung Worms. In Höhe der Hausnummer 6 musste er aufgrund Gegenverkehrs nach rechts ausweichen und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser auf die beiden davorstehenden Pkw geschoben. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Im wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell