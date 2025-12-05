Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 04.12.2025, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Worms die Franz-Voll-Straße in Richtung Worms. In Höhe der Hausnummer 6 musste er aufgrund Gegenverkehrs nach rechts ausweichen und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser auf die beiden davorstehenden Pkw geschoben. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Im wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell