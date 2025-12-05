PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Am Donnerstagabend (04.12.25) gegen 18:10 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 66-jähriger Rollerfahrer leicht verletzte. Verursacht wurde der Unfall durch einen unbekannten Autofahrer, welcher vom Ludwigsplatz in die Ludwigstraße einfuhr und hierbei den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer übersah. Beim Bremsvorgang kam der 66-Jährige zu Fall. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Anschließend fuhr der unbekannte Autofahrer weiter, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu dem Unbekannten Autofahrer nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

