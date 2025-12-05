PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz - Zeuge
"Einweiser" gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:45 Uhr parkte eine 51-jährige Fahrerin eines schwarzen Transporters der Marke Mercedes auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße aus einer Parklücke aus. Dabei hatte sie Unterstützung durch einen unbekannten, männlichen Helfer, der ihr beim Ausfahren mehrfach winkende Anweisungen gab. Die 51-Jährige touchierte trotzdem einen geparkten, weißen PKW der Marke VW und verließ anschließend die Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen geschätzten knapp 2000 Euro.

Die Polizei sucht den unbekannten "Einweiser" vom Parkplatz des Kauflands in der Auestraße. Zeugen, die Hinweise zu dem "Einweiser" geben können, oder der "Einweiser" selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:21

    POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Lambsheim (ots) - Am 04.12.2025, gegen 20.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Verkehrsunfall am Kreisel in Lambsheim gemeldet, der Verursacher sein in Richtung Gerolsheim weitergefahren. Durch die Streife konnte er auf der L 520 kurz vor Heßheim angehalten und kontrolliert werden. Da er deutlich alkoholisiert war und einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm auf der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:20

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 04.12.2025, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Worms die Franz-Voll-Straße in Richtung Worms. In Höhe der Hausnummer 6 musste er aufgrund Gegenverkehrs nach rechts ausweichen und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser auf die beiden davorstehenden Pkw geschoben. Der Pkw des ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:36

    POL-PDLU: Alkoholisierter Rollerfahrer fährt Schlangenlinien

    Waldsee (ots) - Am Mittwochabend (03.12.25) gegen 17:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen auffällig fahrenden Rollerfahrer an der K13. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem 70-jährigen Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren