Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz - Zeuge

"Einweiser" gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:45 Uhr parkte eine 51-jährige Fahrerin eines schwarzen Transporters der Marke Mercedes auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße aus einer Parklücke aus. Dabei hatte sie Unterstützung durch einen unbekannten, männlichen Helfer, der ihr beim Ausfahren mehrfach winkende Anweisungen gab. Die 51-Jährige touchierte trotzdem einen geparkten, weißen PKW der Marke VW und verließ anschließend die Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen geschätzten knapp 2000 Euro.

Die Polizei sucht den unbekannten "Einweiser" vom Parkplatz des Kauflands in der Auestraße. Zeugen, die Hinweise zu dem "Einweiser" geben können, oder der "Einweiser" selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

