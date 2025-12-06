Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter E-Scooter-Fahrer baut Unfall

Speyer (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Berliner Platz. Kurz vor der Einmündung zu Straße am Woogbach kam der Fahrradfahrerin ein E-Scooter-Fahrer entgegen. Die 12-Jährige erkannte den E-Scooter zu spät, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Das Mädchen stürzte vom Rad und verletzte sich leicht an der Hand. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Dudenhofener Straße. Der E-Scooter-Fahrer soll zwischen 14 und 17 Jahren alt gewesen sein, war dunkel gekleidet und hatte schwarze Locken.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten E-Scooter-Fahrer geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

