PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter E-Scooter-Fahrer baut Unfall

Speyer (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Berliner Platz. Kurz vor der Einmündung zu Straße am Woogbach kam der Fahrradfahrerin ein E-Scooter-Fahrer entgegen. Die 12-Jährige erkannte den E-Scooter zu spät, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Das Mädchen stürzte vom Rad und verletzte sich leicht an der Hand. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Dudenhofener Straße. Der E-Scooter-Fahrer soll zwischen 14 und 17 Jahren alt gewesen sein, war dunkel gekleidet und hatte schwarze Locken.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten E-Scooter-Fahrer geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 10:02

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Speyer (ots) - Am Freitagmorgen gegen 7:40 Uhr befuhr eine 56-jährige Otterstädterin mit ihrem Skoda die Franz-Kirrmeier-Straße aus Richtung Auestraße kommend. Ein 34-jähriger Speyerer beabsichtigte mit seinem VW von einem Parkplatz auf die Franz-Kirrmeier-Straße einzufahren. Hierbei übersah er die von links kommende bevorrechtigte Otterstädterin, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Durch den ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:38

    POL-PDLU: Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

    Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Transporter in der Herzog-Otto-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durch den 33-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte, ausländische Führerschein wies Fälschungsmerkmale auf und wurde sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass die ausländische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig ist. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen des ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:46

    POL-PDLU: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Altrip (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.25) gegen 18:10 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 66-jähriger Rollerfahrer leicht verletzte. Verursacht wurde der Unfall durch einen unbekannten Autofahrer, welcher vom Ludwigsplatz in die Ludwigstraße einfuhr und hierbei den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer übersah. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren