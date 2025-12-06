Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Fahrradfahrer leistet Widerstand

Speyer (ots)

Am 05.12.2025 gegen 20:00 Uhr wurde ein 43-jähriger Speyerer von einer Polizeistreife kontrolliert, da er mit seinem Fahrrad eine rote Ampel in der Ludwigstraße überfuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest, weshalb dem 43-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden sollte. Gegen die Verbringung auf die Dienststelle leistete der Beschuldigte Widerstand, indem er seine Arme gegen die Fesselung versperrte. Erst nachdem der Beschuldigte zu Boden gebracht und mehrfach aufgefordert wurde, gab er seine Arme frei und konnte auf die Dienststelle verbracht werden. In Folge des Widerstandes verletzte sich ein Polizeibeamter leicht am Kopf.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

