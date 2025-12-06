PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Fahrradfahrer leistet Widerstand

Speyer (ots)

Am 05.12.2025 gegen 20:00 Uhr wurde ein 43-jähriger Speyerer von einer Polizeistreife kontrolliert, da er mit seinem Fahrrad eine rote Ampel in der Ludwigstraße überfuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest, weshalb dem 43-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden sollte. Gegen die Verbringung auf die Dienststelle leistete der Beschuldigte Widerstand, indem er seine Arme gegen die Fesselung versperrte. Erst nachdem der Beschuldigte zu Boden gebracht und mehrfach aufgefordert wurde, gab er seine Arme frei und konnte auf die Dienststelle verbracht werden. In Folge des Widerstandes verletzte sich ein Polizeibeamter leicht am Kopf.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 10:03

    POL-PDLU: Unbekannter E-Scooter-Fahrer baut Unfall

    Speyer (ots) - Am Freitagmittag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Berliner Platz. Kurz vor der Einmündung zu Straße am Woogbach kam der Fahrradfahrerin ein E-Scooter-Fahrer entgegen. Die 12-Jährige erkannte den E-Scooter zu spät, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam. Das Mädchen stürzte vom Rad und verletzte sich leicht an der Hand. Der ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 10:02

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Speyer (ots) - Am Freitagmorgen gegen 7:40 Uhr befuhr eine 56-jährige Otterstädterin mit ihrem Skoda die Franz-Kirrmeier-Straße aus Richtung Auestraße kommend. Ein 34-jähriger Speyerer beabsichtigte mit seinem VW von einem Parkplatz auf die Franz-Kirrmeier-Straße einzufahren. Hierbei übersah er die von links kommende bevorrechtigte Otterstädterin, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Durch den ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:38

    POL-PDLU: Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

    Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Transporter in der Herzog-Otto-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durch den 33-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte, ausländische Führerschein wies Fälschungsmerkmale auf und wurde sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass die ausländische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig ist. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren