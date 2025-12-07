POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankenthal (ots) - In der Frankenthaler Innenstadt kam es am Freitagmittag, dem 05.12.2025, zu zwei Taschendiebstählen. In beiden Fällen waren die weiblichen Opfer über 80 Jahre alt. Eines der Opfer befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt. Die Geldbeutel wurden jeweils aus den Handtaschen der Damen entwendet. Es wurden insgesamt 150 Euro an Bargeld sowie die in den Geldbeuteln befindlichen ...

