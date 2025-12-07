POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti
Neuhofen (ots)
Am Morgen des 06.12.2025, gegen 01:40 Uhr, wurde ein Stromkasten in der Industriestraße durch bislang unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
