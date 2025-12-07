Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl - Netto Eisenbahnstraße

Franeknthal (ots)

Einer 75-jährigen Geschädigten wurde am 06.12.2025 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, durch unbekannte Täterschaft die Gelbbörse aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit in der Netto-Filiale in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofes. In der Geldbörse sollen sich nebst den Dokumenten der Dame auch über 1000 Euro Bargeld befunden haben.

Die Polizei rät stets wachsam zu bleiben, Wertsachen eng am Körper zu tragen sowie die Menge an mitgeführtem Bargeld auf das Nötigste zu begrenzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell