PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl - Netto Eisenbahnstraße

Franeknthal (ots)

Einer 75-jährigen Geschädigten wurde am 06.12.2025 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, durch unbekannte Täterschaft die Gelbbörse aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit in der Netto-Filiale in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofes. In der Geldbörse sollen sich nebst den Dokumenten der Dame auch über 1000 Euro Bargeld befunden haben.

Die Polizei rät stets wachsam zu bleiben, Wertsachen eng am Körper zu tragen sowie die Menge an mitgeführtem Bargeld auf das Nötigste zu begrenzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PK Bruder
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3202
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 07:36

    POL-PDLU: Fahrt unter Medikamenteneinfluss

    Franeknthal (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Beamten am 05.12.2025 um 22:40 Uhr einen verunfallten Personenkraftwagen in der Frankenthaler Eisenbahnstraße. Vor Ort stellten die Beamten den unverletzten 63 Jahre alten Fahrzeugführer fest. Er war in eine Böschung gefahren. Die Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme diverse Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer fest. Es besteht der Verdacht, dass vom ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:35

    POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Neuhofen (ots) - Am Morgen des 06.12.2025, gegen 01:40 Uhr, wurde ein Stromkasten in der Industriestraße durch bislang unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 / 495-4209 (oder ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:35

    POL-PDLU: Mehrere Einbrüche in mörscher Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

    Frankenthal - Mörsch (ots) - Von Dienstag, den 02.12.2025, auf Mittwoch, den 03.12.2025, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu mehreren Kleingärten im Kleingartenverein Mörscher Weiden e.V. in Mörsch. Dort wurden mehrere Gartenhütten gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren