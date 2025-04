Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter Alkoholeinfluss, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Pkw in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 19.04.2025, um 23:45 Uhr, wurde durch die Polizei in Wildeshausen in der Straße "Am Freikamp" ein Opel Corsa kontrolliert. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Pkw entstempelte Kennzeichen angebracht wurden, die ursprünglich an ein anderes Fahrzeug gehörten. Zudem wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus Colnrade nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren, sowie bezüglich der Alkoholbeeinflussung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell