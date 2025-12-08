Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung auf dem Weihnachtsmarkt Frankenthal

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Abend des 07.12.2025, wurden zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal, während ihrer Fußstreife auf dem Weihnachtsmarkt, von Passanten angesprochen. Auf dem Weihnachtsmarkt, vor dem Rathaus, würde ein alkoholisierter Mann die Besucher anpöbeln. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle fing der 56-Jährige an, die Polizisten fortwährend zu beleidigen. Da er sich nicht beruhigen ließ und zunehmend aggressiver wurde, wurde ihm die Ingewahrsamnahme eröffnet und er zur Polizeiinspektion Frankenthal gebracht. Ein auf der Wache durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15Promille. Auf Anordnung eines Bereitschaftsrichter wurde die Ingewahrsamnahme, bis zum Morgen des Folgetages, angeordnet.

