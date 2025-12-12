Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (10.12.2025), 11.00 Uhr und Donnerstag (11.12.2025) 13.00 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mötzinger Straße in Bondorf ihr Unwesen. Die Täter brachen in insgesamt elf Gartenhütten ein und entwendeten daraus diverse Elektronik- und Gartengeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 2.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber bei mehreren Tausend Euro liegen.

Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell