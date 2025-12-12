PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (10.12.2025), 11.00 Uhr und Donnerstag (11.12.2025) 13.00 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mötzinger Straße in Bondorf ihr Unwesen. Die Täter brachen in insgesamt elf Gartenhütten ein und entwendeten daraus diverse Elektronik- und Gartengeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 2.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber bei mehreren Tausend Euro liegen.

Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:02

    POL-LB: Tamm: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher vermutlich abgesehen, der am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 17.40 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kernäckerstraße in Tamm einbrach. Über ein Kellerfenster, das der Unbekannte aufhebelte, gelang es ihm, sich Zugang ins Haus zu verschaffen. Er durchsuchte es und stieß auf Schmuck sowie Bargeld in vierstelligem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte eher gering geblieben ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:33

    POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Einbrecher wird von Bewohner überrascht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter hebelte am Donnerstag (11.12.2025) gegen 18.00 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Landhausstraße in Merklingen auf. Während sich der Täter in den Wohnräumen befand, kehrte ein Bewohner nach Hause zurück und überraschten den Unbekannten. Dieser ergriff unerkannt die Flucht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren