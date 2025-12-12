PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Gaststättenparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Lange Straße in Böblingen geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:03

    POL-LB: Bondorf: Einbrüche in Kleingartenanlage

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (10.12.2025), 11.00 Uhr und Donnerstag (11.12.2025) 13.00 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Mötzinger Straße in Bondorf ihr Unwesen. Die Täter brachen in insgesamt elf Gartenhütten ein und entwendeten daraus diverse Elektronik- und Gartengeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 2.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes kann noch ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:02

    POL-LB: Tamm: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher vermutlich abgesehen, der am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 17.40 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kernäckerstraße in Tamm einbrach. Über ein Kellerfenster, das der Unbekannte aufhebelte, gelang es ihm, sich Zugang ins Haus zu verschaffen. Er durchsuchte es und stieß auf Schmuck sowie Bargeld in vierstelligem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte eher gering geblieben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren