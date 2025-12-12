Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Gaststättenparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.12.2025) zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr einen auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Lange Straße in Böblingen geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

