Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Unbekannter beschädigt fünf PKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt fünf PKW beschädigte ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (11.12.2025) zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Sommerhaldenstraße in Erdmannhausen. Vermutlich ging der Unbekannte am von der Bahnhofstraße kommend auf dem Gehweg der Sommerhaldenstraße entlang und zerkratzte hierbei die fünf Fahrzeuge, die dort am Straßenrand standen. Er beschädigte so einen Audi A4 Avant, einen Audi A6 Avant, einen Renault Clio, einen Skoda Kodiaq und einen Dacia Logan. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell