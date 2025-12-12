PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem PKW-Diebstahl in der Nacht von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) in der Charlottensraße in Ludwigsburg geben können. Der Fahrer eines weißen BMW mit ausländischer Zulassung hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt. Als er Donnerstagmittag zum Abstellort zurückkam, war der PKW verschwunden. Derzeit muss davon ausgegangen werde, dass der mit Keyless Go ausgestattete PKW gestohlen wurde. Der Wert des BMW dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

