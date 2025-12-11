Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw stößt mit geparktem Fahrzeug zusammen - Erheblicher Sachschaden

Lichtenau (ots)

(md) Am Mittwoch, 10. Dezember kam es gegen 18.10 Uhr auf der Dammstraße in Lichtenau zu einem Unfall, bei dem eine 47 Jahre alte Suzuki-Fahrerin gegen einen geparkten Audi stieß und diesen teilweise auf den Gehweg schob. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Frau war auf der Dammstraße in Fahrtrichtung Kirchstraße unterwegs und übersah aus bisher ungeklärter Ursache den rechts geparkten Audi und stieß ungebremst mit ihm zusammen. Der Audi wurde fast vollständig auf den Gehweg geschoben, der Suzuki blieb quer zur Fahrbahn stehen. Aufgrund des Verdachts von Alkohol am Steuer entnahm die Polizei der Fahrerin eine Blutprobe, stellte den Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Auch in der Weihnachtszeit gelten selbstverständlich die gleichen Regeln für Alkohol am Steuer wie sonst: ab 0,3 Promille drohen bei Ausfallerscheinungen bereits Strafen. Der Alkohol wird durch die warmen, oft süßen Getränke wie Glühwein oder Punsch schneller aufgenommen. Daher die klare Empfehlung: Wer Alkohol trinkt, sollte das Auto stehen lassen und auf Taxi, öffentliche Verkehrsmittel oder Mitfahrgelegenheiten umsteigen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell