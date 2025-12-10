PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 08.- Dezember, 18.00 Uhr und Dienstag, 09. Dezember 15.00 Uhr, die Glasscheiben eines Durchgangs zwischen Friedrichstraße und Westerntor an einem ehemaligen Imbisslokal. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Beschädigungen fielen einem Mitarbeiter auf, der die Polizei verständigte. Zeugen werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:51

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Samstag, 06. Dezember, 12.00 Uhr und Dienstag, 09. Dezember, 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lipplinger Straße in Delbrück ein und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbruch fiel der Tochter des Eigentümers am Dienstagabend auf und sie alarmiert die Polizei. Der oder die Täter hatten sich über die Rückseite des Hauses ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:50

    POL-PB: Fußgängerin von Pkw erfasst

    Paderborn (ots) - (md) Am Dienstag, 09. Dezember kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Unfall in der Pipinstraße in Paderborn, bei dem ein rückwärtsfahrender Pkw eine Fußgängerin erfasste, die sich dabei schwer verletzte. Am Nachmittag befuhr ein 29 Jahre alter Mini Cooper-Fahrer die Pipinstraße in westlicher Richtung zur Borchener Straße. Er wollte von der Pipinstraße nach rechts auf die Borchener Straße in ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:29

    POL-PB: Pkw-Unfall sorgt für Vollsperrung in den Morgenstunden

    Paderborn (ots) - (md) An der Kreuzung Borchener und Paderborner Straße kam es am Dienstag, 09. Dezember gegen 05.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer war am frühen Morgen mit seiner 21-jährigen Beifahrerin auf der Paderborner Straße aus Richtung Borchen kommend unterwegs. An der Kreuzung Borchener Straße hielt er an der Ampel, und fuhr, als sie nach seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren