Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 08.- Dezember, 18.00 Uhr und Dienstag, 09. Dezember 15.00 Uhr, die Glasscheiben eines Durchgangs zwischen Friedrichstraße und Westerntor an einem ehemaligen Imbisslokal. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Beschädigungen fielen einem Mitarbeiter auf, der die Polizei verständigte. Zeugen werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell