Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Samstag, 06. Dezember, 12.00 Uhr und Dienstag, 09. Dezember, 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lipplinger Straße in Delbrück ein und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel der Tochter des Eigentümers am Dienstagabend auf und sie alarmiert die Polizei. Der oder die Täter hatten sich über die Rückseite des Hauses über eine Tür Zutritt verschafft, die Räume durchwühlt und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenssumme ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell