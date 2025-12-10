Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin von Pkw erfasst

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 09. Dezember kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Unfall in der Pipinstraße in Paderborn, bei dem ein rückwärtsfahrender Pkw eine Fußgängerin erfasste, die sich dabei schwer verletzte.

Am Nachmittag befuhr ein 29 Jahre alter Mini Cooper-Fahrer die Pipinstraße in westlicher Richtung zur Borchener Straße. Er wollte von der Pipinstraße nach rechts auf die Borchener Straße in Fahrtrichtung Westerntor abbiegen. Dazu kam es aber laut Zeugenaussagen nicht, stattdessen fuhr er zurück, um nach eigener Aussage einem Bekannten, den er aus dem Auto ausgesehen hatte, hinterherzufahren.

Augenscheinlich übersah er dabei die 79 Jahre alte Fußgängerin auf der Straße und es kam zum Zusammenstoß.

Die Seniorin verletzte sich bei dem Sturz schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

