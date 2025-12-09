POL-PB: Unfall bei Baumschnittarbeiten - Mann schwer verletzt
Paderborn-Marienloh (ots)
(mh) Bei einem Unfall auf einem Privatgelände an der Straße Im Vogtland in Paderborn-Marienloh hat sich am Dienstagvormittag, 09. Dezember, ein Mann schwere Verletzungen zugezogen.
Der 58-Jährige befand sich gegen 09.05 Uhr für Schnittarbeiten in einem Baum, als er von dort aus zu Boden fiel und sich mutmaßlich am Rücken verletzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Bielefeld.
