POL-PB: Angebranntes Essen als Auslöser einer Rauchgasentwicklung - 95-jähriger leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Angebranntes Essen ist Auslöser einer Rauchgasentwicklung am Montagabend, 08. Dezember, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Sachsenweg in Paderborn. Ein 95-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt.

Ein Zeuge hatte gegen 18.30 Uhr eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür zu der Wohnung und entdeckten das angebrannte Essen auf dem Herd. Ein Feuer war daraus nicht entstanden. Zu einer Sachbeschädigung kam es nicht. Da der 95-jährige Bewohner dem Rauchgas ausgesetzt war, wurde er zu weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

