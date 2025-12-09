PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Kasse eines Lebensmittelgeschäfts aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter hat am Montagabend, 08. Dezember, die Kasse eines Lebensmittelmarktes an der Straße Hardehauser Weg in Paderborn aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann betrat den Kassenbereich gegen 20.45 Uhr und hebelte die Kasse in einem unbeobachteten Moment auf. Als eine Kundin eine Mitarbeiterin darüber informierte, flüchtete der Täter aus dem Laden. Wahrscheinlich stieg er in einen weißen BMW, in dem eine weitere Person saß. Das Fahrzeug fuhr in unbekannte Richtung davon.

Laut Zeugenaussagen sei der Mann zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Er habe dunkles Haar, eine grüne Jacke und eine Cappi getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter und dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

