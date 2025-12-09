Polizei Paderborn

POL-PB: Kasse eines Lebensmittelgeschäfts aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter hat am Montagabend, 08. Dezember, die Kasse eines Lebensmittelmarktes an der Straße Hardehauser Weg in Paderborn aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann betrat den Kassenbereich gegen 20.45 Uhr und hebelte die Kasse in einem unbeobachteten Moment auf. Als eine Kundin eine Mitarbeiterin darüber informierte, flüchtete der Täter aus dem Laden. Wahrscheinlich stieg er in einen weißen BMW, in dem eine weitere Person saß. Das Fahrzeug fuhr in unbekannte Richtung davon.

Laut Zeugenaussagen sei der Mann zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Er habe dunkles Haar, eine grüne Jacke und eine Cappi getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter und dem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

