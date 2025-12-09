Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Männer erleiden Kohlenstoffmonoxidvergiftung bei Arbeiten an Ölheizung

Borchen-Alfen (ots)

(md) Bei Arbeiten an einer Ölheizung in der Tudorfer Straße in Borchen-Alfen erlitten zwei Männer am Montag, 08. Dezember, gegen 12.50 Uhr lebensgefährliche und schwere Verletzungen.

Der 83 Jahre alte Eigentümer des Hauses und ein 80 jähriger Mitarbeiter einer Heizungsfirma waren mit Reparaturarbeiten an der Ölheizung des Hauses im Keller beschäftigt, als der Hauseigentümer aus dem Keller kam und einen Arzt verlangte. Der Monteur hatte sich bereits eigenständig nach draußen begeben und den Rettungsdienst alarmiert. Dieser brachte den Monteur in ein Paderborner Krankenhaus, der Hauseigentümer kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Spezialklinik. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes erlitten die beiden Männer eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung, durch die der Haueigentümer lebensgefährlich und der Monteur schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

