PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Männer erleiden Kohlenstoffmonoxidvergiftung bei Arbeiten an Ölheizung

Borchen-Alfen (ots)

(md) Bei Arbeiten an einer Ölheizung in der Tudorfer Straße in Borchen-Alfen erlitten zwei Männer am Montag, 08. Dezember, gegen 12.50 Uhr lebensgefährliche und schwere Verletzungen.

Der 83 Jahre alte Eigentümer des Hauses und ein 80 jähriger Mitarbeiter einer Heizungsfirma waren mit Reparaturarbeiten an der Ölheizung des Hauses im Keller beschäftigt, als der Hauseigentümer aus dem Keller kam und einen Arzt verlangte. Der Monteur hatte sich bereits eigenständig nach draußen begeben und den Rettungsdienst alarmiert. Dieser brachte den Monteur in ein Paderborner Krankenhaus, der Hauseigentümer kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Spezialklinik. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes erlitten die beiden Männer eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung, durch die der Haueigentümer lebensgefährlich und der Monteur schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:40

    POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger - Die Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - Am Samstagnachmittag, 6. Dezember, kam es auf der Borchener Straße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr überquerte ein 16-jähriger Jugendlicher den Zebrastreifen auf der Borchener Straße in Richtung Mälzer Straße. Ein Auto ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:39

    POL-PB: 82-jähriger Mann beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein 82-jähriger Mann ist am frühen Sonntagabend, 07. Dezember, auf der Straße Auf der Lieth in Paderborn Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei sucht Zeugen. Der Senior war gegen 17.00 Uhr im Lieth-Park unterwegs, der sich zwischen den Straße Auf der Lieth und Peckelsheimer Weg befindet. Auf Höhe des dortigen Sportplatzes hätten ihn dann zwei Männer in akzentfreiem Deutsch angesprochen und ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:37

    POL-PB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Elsen (ots) - Am Freitag, 5. Dezember, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Karl-Severing-Straße in Paderborn-Elsen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Urlaub. Dort überprüften sie die Videoaufzeichnungen ihres Zuhauses. Sie stellten fest, dass vor zwei Tagen zwischen 17.32 Uhr und 17.47 Uhr zwei Täter in ihr Haus eingebrochen sind. Die unbekannten Männer brachen ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren