Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

Am Freitag, 5. Dezember, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Karl-Severing-Straße in Paderborn-Elsen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Bewohner des Hauses befanden sich im Urlaub. Dort überprüften sie die Videoaufzeichnungen ihres Zuhauses. Sie stellten fest, dass vor zwei Tagen zwischen 17.32 Uhr und 17.47 Uhr zwei Täter in ihr Haus eingebrochen sind.

Die unbekannten Männer brachen ein Terrassenfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Sie durchwühlten die Räume und flohen danach in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

