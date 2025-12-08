PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Betrüger erbeuten Bargeld - Polizei warnt vor Telefonbetrug

Kreis Paderborn (ots)

(ivdh) Im Kreisgebiet Paderborn kam es am vergangenen Donnerstag, 4. Dezember, zu einem vollendeten Telefonbetrug.

Am Nachmittag riefen Unbekannte eine 79-jährige Frau an und behaupteten, dass ihr Enkelsohn einen Unfall hatte und nun eine Kaution gezahlt werden muss. Die Anruferin stellte sich als Staatsanwältin Schröder vor und sprach akzentfrei Deutsch. An der Haustür übergab die Seniorin eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme an einen Abholer, der sich als Gerichtsdiener Herr Bach ausgab. Die Frau beschrieb den Täter als schlank und circa 40 Jahre alt. Er trug eine Mütze auf dem Kopf.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige werden gebeten, immer wieder mit älteren Familienangehörigen über das Thema zu sprechen, um die Gefahr solcher Anrufe in den Köpfen wach zu halten. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

