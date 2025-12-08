Polizei Paderborn

POL-PB: Flucht vor der Polizei endet mit Strafanzeigen

Paderborn-Marienloh (ots)

(mh) Ein 39-jähriger Mann versuchte sich in der Nacht von Sonntag, 07. Dezember, auf Montag, 08. Dezember, einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte er an seiner Wohnanschrift in Bad Lippspringe angetroffen werden.

Einer Streifenwagenbesatzung war der Mann am Sonntag gegen 23.55 Uhr in einem Ford Tourneo auf der Detmolder Straße in Paderborn aufgefallen. Da er für das Fahren unter Drogeneinfluss bekannt war und keinen Führerschein besitzt, folgten die Beamten dem Fahrzeug in Richtung Paderborn-Marienloh. Als der 39-Jährige dort in die Straße Im Vogtland abbog, gab der Streifenwagen Anhaltezeichen.

Der Fahrer des Ford versuchte augenblicklich, sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit durch Flucht über den Talleweg und über den Diebesweg in Richtung des George-Marshall-Rings zu entziehen. Er bog in das dortige Gewerbegebiet ab und fuhr schließlich wieder zurück auf die Detmolder Straße in Richtung Marienloh.

Als ihm ein weiterer Streifenwagen entgegenkam, bremste der Mann kurz ab und setzte seine Flucht dann über einen Gehweg und weiter über die Detmolder Straße in Richtung Bad Lippspringe fort. Während der gesamten Fahrt missachtete er sämtliche rote Ampeln und fuhr deutlich schneller als erlaubt. In Bad Lippspringe bog er weiter mit hoher Geschwindkeit über die Mühlenflößstraße in ein Wohngebiet ab, raste über die Straße Auf der Mersch auf die Detmolder Straße zurück und fuhr schließlich über die Bielefelder Straße und den Friedrich-Wilhelm-Weber Platz, der im weiteren Verlauf in einen verkehrsberuhigten Bereich übergeht, weiter. Um eine Gefährdung für mögliche Fußgänger auszuschließen, brach die Polzei die Verfolgungsfahrt an dieser Stelle ab.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden der Mann sowie der Ford Tourneo wenig später in der Trifftstraße angetroffen. Da der Verdacht einer Autofahrt unter Drogeneinfluss bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen. Zusätzlich dazu kommt auf ihn nun eine Strafanzeige wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Autofahrer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit zu.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell