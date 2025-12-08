Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei schwerverletzte Autofahrer nach Unfall auf der L754

Bad Wünnenberg-Helmern (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der L754 bei Bad Wünnenberg-Helmern haben sich am Freitagabend, 05. Dezember, ein Autofahrer und sein Beifahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 21-jährige Fahrer eines BMW 120d war gegen 21.15 Uhr aus Bad Wünnenberg-Haaren kommend in Richtung Helmern unterwegs. Unmittelbar vor einer langgezogenen Rechtskurve vor dem Ortseingang Helmern wollte der Mann einen vor ihm fahrenden Mercedes AMG überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über den BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte einen Baum, fuhr gegen einen Leitpfosten und prallte gegen einen weiteren Baum. Der BMW kam stark beschädigt auf einem Acker zum Stehen. Der Baum wurde durch den Aufprall aus dem Boden gerissen und in zwei Teile geteilt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus nach Münster. Sein ebenso schwerverletzter 20-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund geflogen. Am BWM entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei war die Straße für rund sieben Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell