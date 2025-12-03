PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gartenlaube

Salzkotten (ots)

(PM) Zwischen dem Sonntag, 01. Dezember, 14.30 Uhr und Dienstag, 02. Dezember, 08.15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gartenlaube an der Delbrücker Straße in Salzkotten ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 57-jährige Eigentümer stellte den Einbruch am Dienstagmorgen fest und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten die Laube aufgebrochen, alles verwüstet und waren dann mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

