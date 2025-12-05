Polizei Paderborn

POL-PB: Akku als möglicher Brandauslöser in Wohn- und Geschäftshaus

Delbrück (ots)

(mh) Ein technischer Defekt ist vermutlich Auslöser des Feuers in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Auf dem Busche in Delbrück. Der Brand war am Mittwochnachmittag, 03. Dezember, gegen 16.00 Uhr im ersten Stock in einem Abstellraum ausgebrochen.

Laut Ermittlungen des Brandsachverständigen der Polizei, kommt in dem Abstellraum ein Akku als Brandauslöser in Betracht. Die Feuerwehr Delbrück konnte das Feuer nach rund 90 Minuten löschen. Der 41-jährige Mieter der angrenzenden Wohnung wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Die Räume eines im Erdgeschoss angesiedelten Unternehmens wurden durch die Löscharbeiten teilweise beschädigt. Der Gesamtschaden an dem Gebäude beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell