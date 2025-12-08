Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 04. Dezember, 20.00 Uhr, und Freitag, 05. Dezember, 09.45 Uhr, in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Straße Domweg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte den Zugang zu den Kellerräumen, durchwühlte die Abteile und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

