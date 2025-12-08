Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit schwerverletztem Autofahrer

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Hermann-Löns-Str. in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Freitagabend, 05. Dezember, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 53-jähriger Fahrer eines Mazda CX 30 war gegen 23.45 Uhr in Richtung Bielefelder Straße unterwegs. Aus unbekannter Ursache übersah er einen am rechten Fahrbahnrand auf einem markierten Parkplatz abgestellten Audi TT und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mazda und blieb mittig auf der Straße auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro.

