Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Autos und fünf Leichtverletzten

Borchen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Haarener Straße mit der Straße Limberg und der Anschlussstelle der A33 bei Borchen haben sich am Sonntagabend, 07. Dezember, fünf Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 53-jährige Fahrer eines Cupra Formentor überquerte die Kreuzung gegen 19.30 Uhr von der A33 aus kommend in Richtung Haarener Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Skoda Octavia, mit dem ein 48-Jähriger von Borchen aus auf der Straße Limberg in Richtung Niederntudorf fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Cupra gegen einen Opel Astra geschleudert, der auf der Haarener Straße an der Kreuzung gehalten hatte. Der Cupra überfuhr noch ein Verkehrsschild und rutschte im Anschluss in einen angrenzenden Straßengraben.

Rettungswagen brachten den Fahrer in ein Krankenhaus nach Paderborn. Auch der 48 Jährige im Skoda sowie eine 47-jährige Beifahrerin und zwei 14-jährige Jugendliche, die ebenfalls in dem Octavia saßen, kamen per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser. Der 65-jährige Fahrer des Opel blieb unverletzt.

Der Cupra und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Opel konnte weiterfahren. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.100 Euro. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich rund zwei Stunden lang gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell