Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzte Pedelecfahrerin bei Unfall mit Flucht

Paderborn (ots)

(mh) Eine Pedelecfahrerin hat sich Samstagmittag, 06. Dezember, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Ferdinandstraße mit der Neuhäuser Straße und dem Fürstenweg in Paderborn leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 54-jährige Pedelecfahrerin hielt gegen 13.00 Uhr auf der Ferdinandstraße an der Haltelinie der rot zeigenden Ampel. Bei grünem Signal fuhr sie an, um geradeaus über die Kreuzung in den Fürstenweg zu fahren. Das Auto eines Paketdienstunternehmens bog zeitgleich aus der Ferdinandstraße nach rechts auf die Neuhäuser Straße ab. Die Pedelecfahrerin bremste stark ab, so dass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Beim Versuch, das Gleichgewicht zu halten, verletzte sie sich am linken Bein.

Der Fahrer des Paketzulieferers fuhr weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Möglicherweise hatte er dieses gar nicht bemerkt. Ein älteres Ehepaar, dass zwischen 60 und 70 Jahre alt sowie etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß war und mit einem russischen Akzent gesprochen haben soll, habe sich daraufhin kurz mit der Pedelecfahrerin unterhalten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen oder zu dem Fahrer sagen können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für das ältere Ehepaar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
