Polizei Paderborn

POL-PB: 82-jähriger Mann beraubt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein 82-jähriger Mann ist am frühen Sonntagabend, 07. Dezember, auf der Straße Auf der Lieth in Paderborn Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior war gegen 17.00 Uhr im Lieth-Park unterwegs, der sich zwischen den Straße Auf der Lieth und Peckelsheimer Weg befindet. Auf Höhe des dortigen Sportplatzes hätten ihn dann zwei Männer in akzentfreiem Deutsch angesprochen und nach Geld gefragt. Der 82-Jährige ging zunächst weiter, holte aber, da die Männer hartnäckig blieben, dann doch sein Portemonnaie hervor.

In dem Moment sei eine dritte Person auf einem Fahrrad an ihm vorbeigefahren und habe ihm die Geldbörse aus der Hand gerissen. Die drei Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss über den Sportplatz in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Die Männer sollen etwas 35 Jahre alt gewesen sein. Mehr ist zu ihnen nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell