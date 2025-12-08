Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

Am Samstagnachmittag, 6. Dezember, kam es auf der Borchener Straße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr überquerte ein 16-jähriger Jugendlicher den Zebrastreifen auf der Borchener Straße in Richtung Mälzer Straße. Ein Auto fuhr hier in Richtung Westerntor. Dessen unbekannter Fahrer übersah den Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß. Ohne Anzuhalten setzte der Fahrzeugführer die Fahrt fort. Der Jugendliche ging nach Hause und alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell