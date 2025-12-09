PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Abbiegeunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Riemekestraße in Paderborn haben sich am frühen Montagabend, 08. Dezember, zwei Verkehrsteilnehmerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Die 25-jährige Fahrerin eines VW Golf bog gegen 17.55 Uhr von der Riemekestraße aus kommend nach links auf den Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Frankfurter Weg ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Linienbusses. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Golf-Fahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die 51-jährige Busfahrerin kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Die Autos blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  09.12.2025 – 08:44

    POL-PB: Frau mit Rollator bei Unfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf dem Querweg in Paderborn hat sich am Montagvormittag, 08. Dezember, eine Fußgängerin tödliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die 90-jährige Frau überquerte die Straße gegen 10.20 Uhr vermutlich von der Emmastraße aus mit einem Rollator. Dabei wurde sie von einem Opel Meriva erfasst, in dem ein ...

    mehr
  09.12.2025 – 08:39

    POL-PB: Zwei Männer erleiden Kohlenstoffmonoxidvergiftung bei Arbeiten an Ölheizung

    Borchen-Alfen (ots) - (md) Bei Arbeiten an einer Ölheizung in der Tudorfer Straße in Borchen-Alfen erlitten zwei Männer am Montag, 08. Dezember, gegen 12.50 Uhr lebensgefährliche und schwere Verletzungen. Der 83 Jahre alte Eigentümer des Hauses und ein 80 jähriger Mitarbeiter einer Heizungsfirma waren mit Reparaturarbeiten an der Ölheizung des Hauses im Keller ...

    mehr
  08.12.2025 – 10:40

    POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger - Die Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - Am Samstagnachmittag, 6. Dezember, kam es auf der Borchener Straße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr überquerte ein 16-jähriger Jugendlicher den Zebrastreifen auf der Borchener Straße in Richtung Mälzer Straße. Ein Auto ...

    mehr
