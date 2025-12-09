Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Abbiegeunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Riemekestraße in Paderborn haben sich am frühen Montagabend, 08. Dezember, zwei Verkehrsteilnehmerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Die 25-jährige Fahrerin eines VW Golf bog gegen 17.55 Uhr von der Riemekestraße aus kommend nach links auf den Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Frankfurter Weg ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Linienbusses. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Golf-Fahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die 51-jährige Busfahrerin kam per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Die Autos blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

