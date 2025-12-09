PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Frau mit Rollator bei Unfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Querweg in Paderborn hat sich am Montagvormittag, 08. Dezember, eine Fußgängerin tödliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 90-jährige Frau überquerte die Straße gegen 10.20 Uhr vermutlich von der Emmastraße aus mit einem Rollator. Dabei wurde sie von einem Opel Meriva erfasst, in dem ein 84-jähriger Mann aus der Innenstadt kommend in Richtung Südring fuhr. Die Frau fiel auf die Motorhaube des Autos und von dort zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die Seniorin, die reanimiert werden musste. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus, in dem sie schließlich verstarb. Auch der unter Schock stehende 84-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel wurde abgeschleppt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei wurde der Querweg zwischen den Kreuzungen Stephanusstraße und Emmastraße sowie Hedwigstraße und Adelheidstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben und besonders Angaben zu der Gehrichtung der Fußgängerin machen können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:39

    POL-PB: Zwei Männer erleiden Kohlenstoffmonoxidvergiftung bei Arbeiten an Ölheizung

    Borchen-Alfen (ots) - (md) Bei Arbeiten an einer Ölheizung in der Tudorfer Straße in Borchen-Alfen erlitten zwei Männer am Montag, 08. Dezember, gegen 12.50 Uhr lebensgefährliche und schwere Verletzungen. Der 83 Jahre alte Eigentümer des Hauses und ein 80 jähriger Mitarbeiter einer Heizungsfirma waren mit Reparaturarbeiten an der Ölheizung des Hauses im Keller ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:40

    POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger - Die Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - Am Samstagnachmittag, 6. Dezember, kam es auf der Borchener Straße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr überquerte ein 16-jähriger Jugendlicher den Zebrastreifen auf der Borchener Straße in Richtung Mälzer Straße. Ein Auto ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:39

    POL-PB: 82-jähriger Mann beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein 82-jähriger Mann ist am frühen Sonntagabend, 07. Dezember, auf der Straße Auf der Lieth in Paderborn Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei sucht Zeugen. Der Senior war gegen 17.00 Uhr im Lieth-Park unterwegs, der sich zwischen den Straße Auf der Lieth und Peckelsheimer Weg befindet. Auf Höhe des dortigen Sportplatzes hätten ihn dann zwei Männer in akzentfreiem Deutsch angesprochen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren