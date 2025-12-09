Polizei Paderborn

POL-PB: Frau mit Rollator bei Unfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Querweg in Paderborn hat sich am Montagvormittag, 08. Dezember, eine Fußgängerin tödliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 90-jährige Frau überquerte die Straße gegen 10.20 Uhr vermutlich von der Emmastraße aus mit einem Rollator. Dabei wurde sie von einem Opel Meriva erfasst, in dem ein 84-jähriger Mann aus der Innenstadt kommend in Richtung Südring fuhr. Die Frau fiel auf die Motorhaube des Autos und von dort zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die Seniorin, die reanimiert werden musste. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus, in dem sie schließlich verstarb. Auch der unter Schock stehende 84-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel wurde abgeschleppt. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei wurde der Querweg zwischen den Kreuzungen Stephanusstraße und Emmastraße sowie Hedwigstraße und Adelheidstraße für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben und besonders Angaben zu der Gehrichtung der Fußgängerin machen können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

