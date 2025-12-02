Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann nach Auseinandersetzungen in Gewahrsam

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 39-Jähriger rec hnen, der am Montag mehrfach negativ in Erscheinung getreten ist. Zunächst war er gegen 16.30 Uhr im Wachirweg mit einem Kontrahenten in Streit geraten, schlug im weiteren Verlauf auf diesen ein und beleidigte ihn mehrfach. Darüber hinaus warf er mit verfassungsfeindlichen Äußerungen um sich. Auch beim Eintreffen der Polizisten, die ihm die Gewahrsamnahme androhten, verhielt sich der bereits polizeibekannte 39-Jährige uneinsichtig und verließ die Örtlichkeit. Gegen 18 Uhr war er dann am Bahnhofsplatz in eine Auseinandersetzung verwickelt und soll auf ein weiteres Gegenüber eingeschlagen haben. Polizisten mussten ein weiteres Mal einschreiten und nahmen den 39-Jährigen letztlich in Gewahrsam. Dabei betitelte er die Beamten mit Beleidigungen und bedrohte sie. Neben den Strafanzeigen erwartet den Mann nun auch eine Kostenrechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt in der Arrestzelle.

Friedrichshafen

Alkoholisiert mit Rad gestürzt

Offenbar schwere Kopfverletzungen hat sich ein 38 Jahre alter Mann am Montagnachmittag bei einem Fahrradunfall in der Ehlersstraße zugezogen. Der Mann war auf dem Gehweg unterwegs, als er offenbar aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung seiner Kopfverletzung in eine Klinik wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Einen Fahrradhelm, der das Ausmaß der Kopfverletzung mutmaßlich hätte verhindern können, trug der Mann nicht.

Markdorf/Friedrichshafen

Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Nach einer Verfolgungsfahrt, die am Montag gegen 22 Uhr in Markdorf an der Kreuzung der Ravensburger Straße mit der Straße "Am Stadtgraben" ihren Lauf nahm, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Polizisten wollten den Fahrer eines schwarzen Motorrades mit Tettnanger (TT) Zulassung kontrollieren, als dieser offenbar sein Mobiltelefon bediente. Beim Erblicken der Streife gab dieser trotz der roten Ampel geradeaus in die Gutenbergstraße Gas. Dabei fuhr er über eine weitere rote Ampel in die Bernhardstraße ein und flüchtete über die B 33 bei Ittendorf, die K 7746 und über die B 31 in Richtung Friedrichshafen. Bei seiner Flucht überschritt er die zulässige Geschwindigkeit mehrfach deutlich und missachtete dabei nicht nur die Verkehrsregeln, sondern auch sämtliche Anhalteaufforderungen der Einsatzkräfte. Bei Immenstaad verloren die Polizisten den Sichtkontakt zu dem Raser. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an. Personen, die Zeugen der Flucht wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell