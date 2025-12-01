Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Junge Erwachsene randalieren in der Innenstadt

Mehrere Personen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Fußgängerzone der Altstadt randaliert. Ein Zeuge, der beobachten konnte, wie die jungen Erwachsenen Schilder klauten, meldete den Vorfall der Polizei. Eine Überprüfung der Innenstadt verlief zunächst negativ. Als die Beamten später eine Hausparty überprüften, trafen sie auf die Personen, auf die die Personenbeschreibungen passten und die vorangehend für die Randale verantwortlich gewesen sein dürften. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, die Ermittlungen dauern an.

Meckenbeuren

PKW bleibt in Leitplanke hängen - Fahrer flüchtet zu Fuß

Ein verunfallter PKW wurde am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B30 in Fahrtrichtung Reute in einer Leitplanke verkeilt gemeldet. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrzeuglenker war mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Friedrichshafen fahrend im Kreisverkehr an der K 7725 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit seinem BMW so in der Verkehrseinrichtung eingehakt, dass er sein Fahrzeug nicht aus eigener Kraft entfernen konnte. Daraufhin verließ er den Unfallort, Motor und Warnblinker noch in Betrieb, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Aufgrund im Innenraum des BMWs aufgefundener Gegenstände konnte sehr schnell der Halter des Fahrzeugs identifiziert werden. Dessen Angaben zufolge sei ein Familienangehöriger mit dem Wagen unterwegs gewesen. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Tettnang

Alkohol am Steuer

Aufgrund gravierender Fahrauffälligkeiten wurde am Samstag gegen 17.15 Uhr ein Autofahrer kurz vor Tettnang aus dem Verkehr gezogen. Der 39-Jährige kam einer Streifenwagenbesatzung entgegen und fuhr mehrmals mittig und mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien aus Siggenweiler kommend Richtung Baumgarten. Nach Wenden des Streifenfahrzeugs leistete er den gegebenen Anhalteaufforderungen erst nach rund einem Kilometer Fahrtstrecke folge. Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, weswegen sich der Mann eine Blutprobe entnehmen lassen, sein Fahrzeug stehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Bermatingen

Versuchter Einbruch endet mit Täterfestnahme

In die Büroräume eines Sägewerks einbrechen wollten zwei maskierte Täter am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr im Industriegebiet Ahausen. Als die Tatverdächtigen die Türe aufhebeln wollten, wurden sie durch einen Zeugen, der in der Nähe auf der Jagd war und eine Wärmebildkamera verwendete, dabei beobachtet. Die Männer ergriffen wenige Minuten nach dem Einbruchsversuch aufgrund einer Alarmauslösung die Flucht, verfolgt von dem Zeugen, der gleichzeitig die Polizei und weitere Jagdkollegen verständigte. Die Einbrecher liefen zuerst in Richtung Fluchtfahrzeug, das zuvor auf einem Feldweg abgestellt wurde, als sie die herannahenden Polizeibeamten bemerkten. Schließlich versteckten sich die beiden Tatverdächtigen in einer Scheune zwischen Ahausen und Baitenhausen, wo es den Beamten schlussendlich gelang, die beiden 52- und 54-jährigen Verdächtigen vorläufig festzunehmen.

