Ravensburg

Mann verletzt Mitbewohner mit Messer

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen hat ein 40-Jähriger am Freitagabend bei einem Streit mit einem Bekannten erlitten. Die beiden Männer gerieten kurz nach 22 Uhr in einer Wohnung in der Georgstraße zunächst verbal aneinander. Der Streit ging in eine handgreifliche Auseinandersetzung über, in der der 42-jährige Tatverdächtige schließlich ein Messer zückte und den 40-Jährigen verletzte. Im Anschluss verständigte der 42-Jährige selbst die Polizei. Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weingarten

Einbrecher steigen in Wohnmobil ein

In ein Wohnmobil, das in der Talstraße/Ecke Alemannenstraße abgestellt war, sind am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter eingestiegen. Ein Passant wurde am Sonntagnachmittag auf ein offenstehendes Fenster an dem Reisemobil aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Unbekannten das Fenster offenbar gewaltsam aufgebrochen und das Fahrzeuginnere durchsucht hatten. Entwendet wurde jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Personen, die zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen haben, mögen sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Berg

Schuppen gerät in Brand

Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung haben Beamte des Hauses des Jugendrechts eingeleitet, nachdem am Sonntagabend ein Schuppen in der Martinstraße abgebrannt ist. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte das Feuer kurz vor 21 Uhr in einer Papiertonne, die sich in dem Holzschuppen befand, ausgebrochen sein. Die Flammen griffen rasch auf den Schuppen über, der an mehrere Garagen angrenzte. Der Holzschuppen brannte ab, auch die Garagen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und löschte den Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 23 Uhr an. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass das Feuer in der Papiertonne vorsätzlich gelegt wurde. Noch am selben Abend konnte ein vager Tatverdacht gegen einen Jugendlichen erhärtet werden. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

