PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann verletzt Mitbewohner mit Messer

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen hat ein 40-Jähriger am Freitagabend bei einem Streit mit einem Bekannten erlitten. Die beiden Männer gerieten kurz nach 22 Uhr in einer Wohnung in der Georgstraße zunächst verbal aneinander. Der Streit ging in eine handgreifliche Auseinandersetzung über, in der der 42-jährige Tatverdächtige schließlich ein Messer zückte und den 40-Jährigen verletzte. Im Anschluss verständigte der 42-Jährige selbst die Polizei. Der 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weingarten

Einbrecher steigen in Wohnmobil ein

In ein Wohnmobil, das in der Talstraße/Ecke Alemannenstraße abgestellt war, sind am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter eingestiegen. Ein Passant wurde am Sonntagnachmittag auf ein offenstehendes Fenster an dem Reisemobil aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Unbekannten das Fenster offenbar gewaltsam aufgebrochen und das Fahrzeuginnere durchsucht hatten. Entwendet wurde jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Personen, die zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen haben, mögen sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 melden.

Berg

Schuppen gerät in Brand

Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung haben Beamte des Hauses des Jugendrechts eingeleitet, nachdem am Sonntagabend ein Schuppen in der Martinstraße abgebrannt ist. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte das Feuer kurz vor 21 Uhr in einer Papiertonne, die sich in dem Holzschuppen befand, ausgebrochen sein. Die Flammen griffen rasch auf den Schuppen über, der an mehrere Garagen angrenzte. Der Holzschuppen brannte ab, auch die Garagen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und löschte den Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 23 Uhr an. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass das Feuer in der Papiertonne vorsätzlich gelegt wurde. Noch am selben Abend konnte ein vager Tatverdacht gegen einen Jugendlichen erhärtet werden. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Junge Erwachsene randalieren in der Innenstadt Mehrere Personen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Fußgängerzone der Altstadt randaliert. Ein Zeuge, der beobachten konnte, wie die jungen Erwachsenen Schilder klauten, meldete den Vorfall der Polizei. Eine Überprüfung der Innenstadt verlief zunächst negativ. Als die Beamten später ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Gammertingen Eier geworfen - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in der Breitestraße ein Wohnhaus mit rohen Eiern beworfen haben. Wohl zwischen 23 Uhr und 00 Uhr dürften die Werfer zur Tat geschritten sein, die Verschmutzung muss nun von einer Reinigungsfirma entfernt werden. An ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:44

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Zwei Mal Angriff mit Pfefferspray - Zeugen gesucht Gestern Abend kam es im Stadtgebiet Sigmaringen zu zwei Fällen, bei denen Personen mittels Pfefferspray angegriffen wurden. Zunächst wurde gegen 22:15 Uhr einer 26 Jahre alten Frau beim Parkhaus Prinzengarten aus einer Gruppe von drei Personen heraus Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Sie wurde hierdurch verletzt und musste mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren