Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer unverletzt

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am Samstagabend, den 15. November 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die Wesermünder Straße, Höhe Heidekultur, alarmiert.

Gegen ca. 17 Uhr ereignete sich hier ein Unfall, bei dem ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam und im Graben zum Stehen kam. Ersthelfer halfen dem Fahrer bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus dem Auto. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr übernahmen bei Ihrer Ankunft die Betreuung der betroffenen Person, welche unverletzt blieb und nur einen Schrecken davontrug.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme für die Polizei, sowie die Bergungsmaßnahmen des Abschleppers leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus und sicherte die Einsatzstelle ab.

