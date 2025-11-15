PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer unverletzt

FFW Schiffdorf: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer unverletzt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am Samstagabend, den 15. November 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die Wesermünder Straße, Höhe Heidekultur, alarmiert.

Gegen ca. 17 Uhr ereignete sich hier ein Unfall, bei dem ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam und im Graben zum Stehen kam. Ersthelfer halfen dem Fahrer bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus dem Auto. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr übernahmen bei Ihrer Ankunft die Betreuung der betroffenen Person, welche unverletzt blieb und nur einen Schrecken davontrug.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme für die Polizei, sowie die Bergungsmaßnahmen des Abschleppers leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus und sicherte die Einsatzstelle ab.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Gemeindepressesprecher
Sönke Eriksen
Mobil: 015771433109
E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren