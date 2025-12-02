Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrszeichen umgefahren - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Tuttlinger Straße ist am Montag kurz vor Mitternacht eine Fiat-Fahrerin aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat ein Verkehrszeichen überfahren. Die junge Fahrerin fuhr zunächst weiter und meldete den Unfall erst später der Polizei. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen die Fahrerin. Bei der Kollision mit dem Verkehrszeichen dürfte schätzungsweise Sachschaden von wenigen tausend Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

Veringenstadt

In Leitplanke gefahren und ins Schleudern geraten - Führerschein sichergestellt

Den Führerschein eines 24-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagnachmittag nach einem Unfall auf der B 32 zwischen Sigmaringen-Jungnau und Nollhof sichergestellt. Der Mann lenkte seinen Opel kurz vor 13.30 Uhr nach rechts in die Leitplanke und geriet in der Folge mit seinem Wagen ins Schleudern. Während ein Rettungsdienst den Leichtverletzten in ein Krankenhaus brachte, ergab sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass der junge Mann aufgrund seiner aktuellen geistigen Verfassung nicht in der Lage ist, Kraftfahrzeuge zu führen. Seinen Führerschein behielten die eingesetzten Beamten daher ein. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Mengen

Briefkasten gesprengt

Einen Briefkasten der Deutschen Post haben Unbekannte am Montagabend kurz nach 20 Uhr in der Ursendorfer Straße gesprengt und danach die Flucht ergriffen. Ob die Täter dabei einen Böller oder ein anderes Präparat verwendet haben, ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und am Briefkasten zurückgebliebene Briefsendungen in Verwahrung genommen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, kann noch nicht gesagt werden. Erste Befragungen legen den Verdacht nahe, dass die Täter möglicherweise mit einem schwarzen Sportwagen und höherer Geschwindigkeit in Richtung Hohentengen geflüchtet sind, nachdem sie den Briefkasten zerstört hatten. Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Sachschaden von rund 3.000 Euro hat ein Unbekannter am Samstagabend bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Max-Eyth-Straße angerichtet. In der kurzen Zeit zwischen 21.40 Uhr und 21.50 Uhr touchierte der Unbekannte einen geparkten Audi A1 an der Stoßstange und einem der hinteren Radkästen. Ohne sich im Anschluss um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

