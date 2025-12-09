PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus in Hövelhof - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(ivdh) Am Montag, 8. Dezember, zwischen 09.30 Uhr und 20.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Hövelhof ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Gebäude, durchwühlten alle Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

