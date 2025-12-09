POL-PB: Einbruch in Wohnhaus in Hövelhof - Polizei sucht Zeugen
Hövelhof (ots)
(ivdh) Am Montag, 8. Dezember, zwischen 09.30 Uhr und 20.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Hövelhof ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Gebäude, durchwühlten alle Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
