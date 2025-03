Polizei Mettmann

POL-ME: Nach versuchtem Einbruch: Polizei fasst drei Tatverdächtige - 2503107

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus hat die Polizei am Montagabend, 24. März 2025, drei Tatverdächtige nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus festgenommen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18:10 Uhr rief eine Heiligenhauserin die Polizei, weil sie auf Überwachungsaufnahmen auf dem Grundstück ihres Einfamilienhauses an der Rembrandtstraße drei unbekannte Männer sah. Diese versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, in dem sich zu der Zeit niemand befand.

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte umstellten das Haus und konnten zwei flüchtende Tatverdächtige noch im Garten stellen und festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger versuchte in einem VW Passat zu fliehen und wurde von weiteren Einsatzkräften ebenfalls festgenommen.

Die Tatverdächtigen, drei 21, 27 und 30 Jahre alte Rumänen, wurden zur Polizeiwache gebracht und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Das Auto wurde beschlagnahmt. Gegen die Männer, von denen zwei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Sie sollen heute einer Haftrichterin oder einem Haftrichter vorgeführt werden.

