PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Unfall sorgt für Vollsperrung in den Morgenstunden

Paderborn (ots)

(md) An der Kreuzung Borchener und Paderborner Straße kam es am Dienstag, 09. Dezember gegen 05.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer war am frühen Morgen mit seiner 21-jährigen Beifahrerin auf der Paderborner Straße aus Richtung Borchen kommend unterwegs. An der Kreuzung Borchener Straße hielt er an der Ampel, und fuhr, als sie nach seiner Aussage grün zeigte, in die Kreuzung ein. Zeitgleich fuhr ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der A33 aus in die Kreuzung auf die Borchener Straße ein, auch, nach seiner Aussage, ebenfalls bei Grünlicht. Beide Autos stießen zusammen.

Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, die Borchener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:59

    POL-PB: Jugendliche läuft auf die Straße und verletzt sich leicht

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf dem Heierswall in Paderborn hat sich eine Fußgängerin am Dienstagvormittag, 09. Dezember, leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige trat gegen 10.55 Uhr unvermittelt von einer Bushaltestelle aus auf die Fahrbahn. Sie kollidierte dort mit der Beifahrerseite eines Peugeots, mit dem ein 52-Jähriger in Richtung Neuhäuser Tor unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:14

    POL-PB: Unfall bei Baumschnittarbeiten - Mann schwer verletzt

    Paderborn-Marienloh (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf einem Privatgelände an der Straße Im Vogtland in Paderborn-Marienloh hat sich am Dienstagvormittag, 09. Dezember, ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige befand sich gegen 09.05 Uhr für Schnittarbeiten in einem Baum, als er von dort aus zu Boden fiel und sich mutmaßlich am Rücken verletzte. Ein ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:54

    POL-PB: Einbruch in Wohnhaus in Hövelhof - Polizei sucht Zeugen

    Hövelhof (ots) - (ivdh) Am Montag, 8. Dezember, zwischen 09.30 Uhr und 20.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Hövelhof ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Gebäude, durchwühlten alle Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren