Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Unfall sorgt für Vollsperrung in den Morgenstunden

Paderborn (ots)

(md) An der Kreuzung Borchener und Paderborner Straße kam es am Dienstag, 09. Dezember gegen 05.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer war am frühen Morgen mit seiner 21-jährigen Beifahrerin auf der Paderborner Straße aus Richtung Borchen kommend unterwegs. An der Kreuzung Borchener Straße hielt er an der Ampel, und fuhr, als sie nach seiner Aussage grün zeigte, in die Kreuzung ein. Zeitgleich fuhr ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der A33 aus in die Kreuzung auf die Borchener Straße ein, auch, nach seiner Aussage, ebenfalls bei Grünlicht. Beide Autos stießen zusammen.

Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, die Borchener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell