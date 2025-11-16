PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zu schnell in die Kurve...

POL-PIZW: Zu schnell in die Kurve...
  • Bild-Infos
  • Download

Zweibrücken (ots)

Schrecksekunden für einen 80-jährigen Autofahrer am Samstagmorgen. Kurz nach 11 Uhr befuhr der ältere Herr mit seinem Ford die Poststraße aus Richtung Gottlieb-Daimler-Straße kommend. Unter der Brücke kam ihm plötzlich ein Smart quer auf seiner Fahrbahn entgegen. Der 18-jährige Fahrer des Kleinwagens rutschte zuvor aufgrund seiner nicht an die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit aus der Linkskurve. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die entgegenkommende Fahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund des unübersichtlichen Kurvenbereichs musste die Fahrspur in Richtung Bahnhof für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 12:45

    POL-PIZW: Haftbefehlsvollstreckung am Hauptbahnhof

    Zweibrücken (ots) - Bereits am frühen Mittag des vergangenen Donnerstags kam es zu einer Festnahme in der Poststraße. Passanten meldeten der Polizei in der Rosenstadt eine aggressive Person auf der Straße. Die Beamten stellten kurz darauf am Hauptbahnhof den 38-jährigen Aggressor fest. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Im Anschluss wehrte sich der Mann ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:05

    POL-PIZW: Verkehrsteilnehmer fährt entgegen der Fahrtrichtung auf Autobahn auf

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, den 11.11.2025, gegen 15:30 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Zweibrücken mit, dass ein rotes Fahrzeug mit kleiner eckiger Karosserie entgegen der Fahrtrichtung auf die BAB 8 aufgefahren sei. Örtlichkeit war die Anschlussstelle Zweibrücken - Niederauerbach. Fahrzeugführer soll ein etwa 70 - jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren