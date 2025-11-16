Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zu schnell in die Kurve...

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Schrecksekunden für einen 80-jährigen Autofahrer am Samstagmorgen. Kurz nach 11 Uhr befuhr der ältere Herr mit seinem Ford die Poststraße aus Richtung Gottlieb-Daimler-Straße kommend. Unter der Brücke kam ihm plötzlich ein Smart quer auf seiner Fahrbahn entgegen. Der 18-jährige Fahrer des Kleinwagens rutschte zuvor aufgrund seiner nicht an die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit aus der Linkskurve. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die entgegenkommende Fahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund des unübersichtlichen Kurvenbereichs musste die Fahrspur in Richtung Bahnhof für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell