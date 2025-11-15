Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfall am Zebrastreifen

Am gestrigen Freitagabend wurde ein 19-Jähriger am Niederauerbacher Kreisverkehr leicht verletzt. Zuvor befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Toyota Yaris die Hofenfelsstraße und bog am Kreisverkehr nach rechts in die Landauer Straße ab. Hierbei übersah er den jungen Fußgänger auf dem Zebrastreifen. Der Mann wurde bei dem Unfall auf die Windschutzscheibe geschleudert, hatte jedoch Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Sowohl der Autofahrer als auch der Fußgänger waren leicht alkoholisiert. Dem 36-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt. |pizw

