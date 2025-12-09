POL-PB: Jugendliche läuft auf die Straße und verletzt sich leicht
Paderborn (ots)
(mh) Bei einem Unfall auf dem Heierswall in Paderborn hat sich eine Fußgängerin am Dienstagvormittag, 09. Dezember, leichte Verletzungen zugezogen.
Die 17-Jährige trat gegen 10.55 Uhr unvermittelt von einer Bushaltestelle aus auf die Fahrbahn. Sie kollidierte dort mit der Beifahrerseite eines Peugeots, mit dem ein 52-Jähriger in Richtung Neuhäuser Tor unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche, die sich am Arm verletzte, in ein Paderborner Krankenhaus. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei.
