Polizei Paderborn

POL-PB: Böllerwürfe im Kreis - Polizei warnt und bittet um Zeugenhinweise

Kreis Paderborn (ots)

(md) Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Böllernutzung. In den vergangenen Tagen kam es bereits zu zahlreichen Böllerwürfen, bei denen auch Personen verletzt wurden. Geböllert werden darf in Deutschland offiziell nur am 31. Dezember, 0.00 Uhr bis 01. Januar, 24.00 Uhr. Gemeinden können die Zeiten einschränken oder Verbotszonen einrichten. Alles andere ist nicht nur strafbar, sondern auch hochgefährlich.

In Paderborn kam es unter anderem in der vergangenen Woche zu einer Böllerzündung in einer Babyklappe, bei der Sachschaden entstand und glücklicherweise niemand verletzt wurde. Weiterhin fertigte die Polizei Anzeigen wegen Böllerwürfen in geöffnete Badezimmerfenster und Balkontüren, auch hier blieb es beim Sachschaden. Ebenfalls Sachschaden entstand bei der Zündung eines Böllers im Fahrstuhl einer Tiefgarage.

In Hövelhof beschädigte ein Böller einen Ausgabeautomat für Hundekotbeutel, eine Mülltonne brannte aus, ebenfalls verursacht durch einen Böller.

Auch in Delbrück nahm die Polizei entsprechende Anzeigen auf. Auch hier flog ein Böller auf einen Balkon und setzte diverse Gegenstände in Brand. Durch einen Böller, den Unbekannte durch ein Fenster warfen, erlitten sieben Personen Hörschädigungen und eine Frau trug Verletzungen an der Wade davon.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor allen Arten des Feuerwerksmissbrauchs. Die Nutzung ist gefährlich, jedes Jahr kommt es zu schwersten Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch. Daher bitte die Polizei darum, dass Zeugen aktiv Personen melden, die bereits jetzt mit Böllern hantieren oder von denen bekannt ist, dass sie im Besitz von Böllern sind.

Weiter Informationen hat die Polizei auf ihrer Website zusammengestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/ein-knall-und-das-leben-kann-anders-aussehen

