Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl von Absperrzäunen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Unbekannte stahlen im Zeitraum von Donnerstag, 4. Dezember, 13.00 Uhr, und Dienstag, 9. Dezember, 08.00 Uhr, Absperrzäune an der Stettiner Straße in Paderborn.

Auf der Stettinger Straße in Höhe der Einmündung Abtsbrede befand sich ein Loch im Gehweg. Darüber lag eine Brücke. Zur Absicherung standen daneben zwei Absperrzäune. Die Täter stahlen das Absperrmaterial und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell