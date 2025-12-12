Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geschädigter einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (12.12.2025) gegen 03:55 Uhr streifte ein 39-jähriger Mercedes-Lenker in der Bahnhofstraße in Sindelfingen ein geparktes Fahrzeug. Der 39-Jährige war in Richtung Neckarstraße unterwegs, als er beim Vorbeifahren den am rechten Straßenrand geparkten unbekannten Pkw beschädigte. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der 39-Jährige zunächst weiter. Später zeigte er den Verkehrsunfall beim Polizeirevier in Leinfelden an. Bei einer Überprüfung des Unfallorts konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Zeugen bzw. der Halter des beschädigten Pkws werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

