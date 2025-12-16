PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
Festnahme eines 48-Jährigen

Darmstadt (ots)

Aufmerksame Passanten informierten die Polizei am Montagnachmittag (15.12.), gegen 15.30 Uhr, über zwei Männer, die sich aggressiv im Bereich des Luisenplatzes gegenüber anderen Passanten verhalten haben sollen. Eine Streife des 1. Polizeireviers stellte die Männer, darunter einer im Alter von 48 Jahren, vor Ort fest und entschloss sich diese zu kontrollieren. Bei der Durchsuchung des 48-Jährigen begann dieser sich gegen die Maßnahme körperlich zu wehren. Im Anschluss wurde er vorläufig festgenommen und auf die nächstgelegene Wache gebracht. Die Polizeibeamtin sowie der Polizeibeamte blieben hierbei unverletzt.

Ein Atemalkoholtest mit dem Tatverdächtigen ergab 2,65 Promille. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der 48-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Er wird sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:01

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle erbeuten Schmuck / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Weil bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen am Montag (15.12.), zwischen 18.30 und 19 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Haus in der Kurt-Schumacher-Straße und durchwühlten im Innern mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:42

    POL-DA: Biebesheim: Wohnungseinbruch scheitert

    Biebesheim (ots) - In der Rathausgasse wollte am Montag (15.12.), in der Zeit zwischen 15.00 und 18.15 Uhr, ein Unbekannter in ein Wohnhaus einbrechen. Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster wollte sich der Einbrecher Zugang verschaffen, flüchtete aber anschließend aus unbekannten Gründen ohne in das Haus einzudringen und etwas zu entwenden. In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:36

    POL-DA: Darmstadt: 26-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und gibt Gas

    Darmstadt (ots) - Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Montagmittag (15.12.), gegen 13.20 Uhr, in der Maria-Goeppert-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt über die A 672 und die A 5 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren