Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Festnahme eines 48-Jährigen

Darmstadt (ots)

Aufmerksame Passanten informierten die Polizei am Montagnachmittag (15.12.), gegen 15.30 Uhr, über zwei Männer, die sich aggressiv im Bereich des Luisenplatzes gegenüber anderen Passanten verhalten haben sollen. Eine Streife des 1. Polizeireviers stellte die Männer, darunter einer im Alter von 48 Jahren, vor Ort fest und entschloss sich diese zu kontrollieren. Bei der Durchsuchung des 48-Jährigen begann dieser sich gegen die Maßnahme körperlich zu wehren. Im Anschluss wurde er vorläufig festgenommen und auf die nächstgelegene Wache gebracht. Die Polizeibeamtin sowie der Polizeibeamte blieben hierbei unverletzt.

Ein Atemalkoholtest mit dem Tatverdächtigen ergab 2,65 Promille. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der 48-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Er wird sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell